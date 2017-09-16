В США скончался актер сериала "Твин Пикс" Гарри Дин Стэнтон

Гарри Дин Стэнтон скончался на 92-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе

В возрасте 91 года скончался американский актер Гарри Дин Стэнтон, известный ролями в фильмах "Чужой", "Крестный отец-2" и сериале "Твин Пикс". Об этом сообщает BBC.



Актер умер в больнице в Лос-Анджелесе.



Свою последнюю роль Стэнтон сыграл в фильме Джона Кэрролла Линча "Счастливчик".



Режиссер сериала "Твин Пикс" Девид Линч сказал: "Такого, как Гарри Дин, нет. Все его любили. И на то были причины. Он был замечательным актером и замечательным человеком - было прекрасно быть рядом с ним".



Стэнтон также был музыкантом и певцом и регулярно выступал в Лос-Анджелесе.

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