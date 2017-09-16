В США скончался актер сериала "Твин Пикс" Гарри Дин Стэнтон
16.09.2017 13:10
Гарри Дин Стэнтон скончался на 92-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе
Гарри Дин Стентон (фото - indiewire.com)
В возрасте 91 года скончался американский актер Гарри Дин Стэнтон, известный ролями в фильмах "Чужой", "Крестный отец-2" и сериале "Твин Пикс". Об этом сообщает BBC.
Актер умер в больнице в Лос-Анджелесе.
Свою последнюю роль Стэнтон сыграл в фильме Джона Кэрролла Линча "Счастливчик".
Режиссер сериала "Твин Пикс" Девид Линч сказал: "Такого, как Гарри Дин, нет. Все его любили. И на то были причины. Он был замечательным актером и замечательным человеком - было прекрасно быть рядом с ним".
Стэнтон также был музыкантом и певцом и регулярно выступал в Лос-Анджелесе.
Читайте также: Умер актер Уоррен Фрост, игравший в "Твин Пиксе"
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:46
-
12:14
-
вчера
22:42
-
10:50
-
10:47
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров