В США вручили телепремию Эмми: перечень топ-лауреатов

Лучшим драматическим сериалом признан "Рассказ служанки", а сыгравшая в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в жанре драмы

В Лос-Анджелесе состоялась 69-я церемония вручения американской телевизионной премии Эмми, а именно ее главной версии - так называемой прайм-таймовой. Лучшим драматическим сериалом признан "Рассказ служанки", комедийным - "Вице-президент", сообщает Reuters.

Премия в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" досталась исполнительнице главной роли в "Рассказе служанки" Элизабет Мосс, а лучшей актрисой комедийного жанра признана сыгравшая в "Вице-президенте" Джулия Луи-Дрейфус.

Эмми в номинации "лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун, победу которому принесла роль в сериале "Это мы". В номинации "лучший комедийный актер" победил сыгравший в "Атланте" Дональд Гловер.

"Большая маленькая ложь" завоевала звание лучшего мини-сериала, а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила Эмми как лучшая актриса в данном жанре.

Премия в номинации "лучший актер мини-сериала" досталась Ризу Ахмеду за роль в "Однажды ночью".

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Лучшими актером и актрисой второго плана в комедийном сериале признаны Алек Болдуин и Кейт Маккиннон, которые спародировали президента США Дональда Трампа и его соперницу на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон в популярном юмористическом шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

В августе 2017-го канадский кинофильм "Горькая жатва" ("Гіркі жнива"), рассказывающий об истории любви во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов, был номинирован на премию Political Film Society "Лучший фильм 2017 года".

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