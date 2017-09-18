В Москве умер оперный певец Зураб Соткилава
18.09.2017 15:09
Известному оперному певцу было 80 лет
Зураб Соткилава (фото - скриншот видео)
В Москве умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом сообщает Дождь.
Ему было 80 лет. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, причиной смерти стала болезнь.
В июле 2015 года у певца обнаружили злокачественную опухоль в поджелудочной железе.
Соткилава прошел курс лечения в России и Германии, после чего вернулся к творчеству.
Дата и место похорон неизвестны, о них сообщат позднее.
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