Бэнкси сделал новые граффити по случаю выставки Баския: фото

Администрация лондонского района Сити, где были сделаны изображения, заявляет, что еще не решила, как поступить с работами Бэнкси

Два новых граффити Бэнкси появились в центре Лондона, возле Культурного центра Барбикан. Работы были сделаны по случаю открытия в центре выставки американского художника Жана-Мишеля Баския, сообщает ВВС.

В своем Instagram Бэнкси охарактеризовал работы как "неофициальную коллаборацию" с выставкой.

В подписи к фото с граффити "Колесо обозрения" Бэнкси написал: "Большая выставка Баския открывается в центре Барбикан - месте, которое обычно стремится стереть граффити со своих стен".









Фото: instagram.com/banksy

Администрация района Сити, на территории которого находится центр Барбикан, заявляет, что еще не решила, как поступить с работами Бэнкси.

Как отмечает агентство, выставка "Баския: настоящий бум" открывается в Культурном центре Барбикан 20 сентября, она заявлена как "первая масштабная экспозиция американского художника в Великобритании".

Жан-Мишель Баския изначально прославился как граффити-художник, а затем как неоэкспрессионист. Он умер в 1988 году в возрасте 27 лет в результате передозировки наркотиков.

В мае на аукционе в Нью-Йорке продали за $110 млн 500 тыс картину Жана-Мишеля Баския, которая побила таким образом несколько ценовых рекордов.

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