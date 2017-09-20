В Киев привезли работы известных художников: подробности

Одним из лотов предстоящего аукциона EDITIONS представлена литография великого художника Сальвадора Дали "Сон"

В Киеве на бесплатной предаукционной выставке, которая проходит с 20 по 27 сентября, представлены работы самых известных мировых художников, а также творения отечественных классиков и шестидесятников. Об этом сообщают организаторы выставки в Facebook.

"Одна из жемчужин коллекции - офорт "Святой Иероним в темной комнате" всемирно признанного гения, голландского художника Рембрандта ван Рейна - прижизненный отпечаток великого художника, который датируется 1642 годом. Подобный офорт был продан на аукционе Christie’s в 2016 году за 86 тыс. фунтов стерлингов. Стартовая цена офорта "Святой Иероним в темной комнате" составит всего $2,5 тыс.", - отмечается в сообщении.

Редкие гравюры и офорты старых мастеров - Пиранези, Дюрера, Саделера, Раймонди, Шишкина, Богаевского также станут лотами предстоящих торгов.

Среди других топ-лотов аукциона - творения Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Альберто Джакометти, Анри Матисса, Овсепа Пушмана с оригинальными подписями авторов. В Европе подобные работы уходят с торгами за десятки тысяч долларов, на предстоящих торгах стартовые цены на них будут варьироваться от $1 тыс. до $3 тыс.

"Изюминки аукциона - произведения великого японского мастера Кацусики Хокусая. Точные копии его двух самых известных графических работ - "Большая волна в Канагаве" и "Вид на Лодочный мост в Сано, в провинции Кодзуке", выполнены в Японии в 19 веке, в сложной многоцветной технике литографии", - говорится в сообщении.

Среди украинских авторов, работы которых представлены на аукционных торгах и экспозиции, - Василий Касиян, Михаил Дерегус, Леопольд Левицкий, Григорий Гавриленко, Александр Аксинин, Эрнест Котков.

"Одним из лотов предстоящего аукциона EDITIONS представлена литография великого художника Сальвадора Дали "Сон" (Транформация), 1974 год. Картина была написана для Эдварда Джеймса, британского миллионера, который был покровителем Дали с 1936 по 1939 годы", - уточнили организаторы.



Общее число работ - 55 произведений.

Более подробную информацию можно получить тут.

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