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Фильм об Олеге Сенцове получил приз на международном фестивале

20.11.2017 01:34
За фильм "Процесс" приз зрительских симпатий на фестивале в Будапеште получил режиссер Куров
Фильм об Олеге Сенцове получил приз на международном фестивале
Олег Сенцов

Российский режиссер Аскольд Куров за фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино Verzio International в Будапеште. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Награду приняла продюсер фильма Мария Гаврилова.

Кинофестиваль фильмов о правах человека Verzio International проходит ежегодно с 2004 года. Она направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям и свободе мыслей.

Фильм "Процесс" вышел в украинский прокат в апреле этого года.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

В октябре 2016 года РФ отказала Украине в выдаче Сенцова, а вслед за ним - и Кольченко.

Все обвинения политзаключенные называют вздором. Правозащитные организации считают вердикт суда необоснованным и политически мотивированным.

В конце марта 2017 года американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN Internationalприсудил Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит, которая вручается "узникам совести".

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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