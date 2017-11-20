Фильм об Олеге Сенцове получил приз на международном фестивале

За фильм "Процесс" приз зрительских симпатий на фестивале в Будапеште получил режиссер Куров

Российский режиссер Аскольд Куров за фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино Verzio International в Будапеште. Об этом сообщает Крым.Реалии.



Награду приняла продюсер фильма Мария Гаврилова.



Кинофестиваль фильмов о правах человека Verzio International проходит ежегодно с 2004 года. Она направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям и свободе мыслей.



Фильм "Процесс" вышел в украинский прокат в апреле этого года.