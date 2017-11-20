Фильм об Олеге Сенцове получил приз на международном фестивале
Российский режиссер Аскольд Куров за фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино Verzio International в Будапеште. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Награду приняла продюсер фильма Мария Гаврилова.
Кинофестиваль фильмов о правах человека Verzio International проходит ежегодно с 2004 года. Она направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям и свободе мыслей.
Фильм "Процесс" вышел в украинский прокат в апреле этого года.
25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
В октябре 2016 года РФ отказала Украине в выдаче Сенцова, а вслед за ним - и Кольченко.
Все обвинения политзаключенные называют вздором. Правозащитные организации считают вердикт суда необоснованным и политически мотивированным.
В конце марта 2017 года американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN Internationalприсудил Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит, которая вручается "узникам совести".
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