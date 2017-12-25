Еще одного участника The Beatles, Ринго Старра, посвятят в рыцари

Ринго Старра посвятят в сан рыцаря. Как сообщает The Sun, он уже получил приглашение в Букингемский дворец.



По словам друга семьи Старра, для него эта новость стала громом среди ясного неба. Он очень воодушевлен предстоящим посвящением.



Предоставление Ринго Старру рыцарского звания станет признанием того вклада, который The Beatles внесли в мировую музыку.



Пол Маккартни был посвящен в рыцари 20 лет назад, в 1997 году. Старр, которого на самом деле зовут Ричард Старки, присоединился к Beatles в 1962 году, заменив в группе Пита Беста. Именно он придумал выражение hard day’s night ("вечер трудного дня").



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