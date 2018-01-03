Нобелевка-1967 по литературе: в списке кандидатов были украинцы
Украинские поэты Павел Тычина, Иван Драч и Лина Костенко в 1967 году были кандидатами на Нобелевскую премию по литературе. Их имена присутствуют в списке предложенных кандидатур, который спустя 50 лет рассекретила и опубликовала на своем сайте Шведская академия, присуждающая Нобелевку по литературе с 1901 года.
Согласно архивному документу, кандидатуры украинцев были выдвинуты профессором Гарвардского университета США Омельяном Прицаком. При этом ученый направил Нобелевскому комитету сразу два предложения: в первом был рекомендован только Тычина, во втором - Тычина, Драч и Костенко.
Фото: скриншот
Всего в обнародованном списке присутствуют 70 поэтов и писателей, в частности англичанин Джон Рональд Руэл Толкин, ирландец Сэмюэл Беккет, француз Луи Арагон, итальянец Альберто Моравиа, аргентинец Хорхе Луис Борхес, чилиец Пабло Неруда, россиянин Константин Паустовский.
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе 1967 года стал гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас.
В 2017 году Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.
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