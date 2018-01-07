В Лос-Анджелесе сегодня будут вручать премию Золотой глобус

Среди номинатов - фильм Стивена Спилберга и сериал "Игра престолов"

Сегодня в Лос-Анджелесе (США) пройдет церемония вручения премии Золотой глобус за заслуги в сфере кинематографа и телевидения.

Среди номинантов в категории "лучший фильм на иностранном языке" - киноленты "Фантастическая женщина" (Чили), "Сначала они убили моего отца (Камбоджа", "На грани" (Германия и Франция), "Нелюбовь" (Россия), "Квадрат (Швеция, Германия и Франция), сообщается на официальном сайте премии.

Номинанты на звание "лучший драматический сериал" - "Корона", "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Удивительные чудеса", "Это мы".

Лидеры по количеству номинаций в этом году - мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо "Форма воды" (7 номинаций), фильмы "Секретаное досье" Стивена Спилберга, "Три билборда на границе Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).

В прошлом году сразу в семи номинациях Золотого глобуса победил мюзикл "Ла-Ла Ленд".

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