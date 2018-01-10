Умер актер Михаил Державин

Михаил Державин умер после продолжительной тяжелой болезни

Сегодня, 10 января, умер актер театра сатиры, народный артист России Михаил Державин. Об этом сообщают РИА Новости.

Ему был 81 год. "После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", - сказал представитель театра.

Актер сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы. Одной из самых известных его работ в кино стала роль Джорджа в экранизации романа Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки".

О дате прощания и похорон будет известно позже.

Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Державина.

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