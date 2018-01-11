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Право проката украинского фэнтези-фильма купили 27 стран

11.01.2018 06:10
Компания Kinorob за счет широкой дистрибуции ленты собирается полность вернуть Госкино деньги, потраченные на производство фильма
Право проката украинского фэнтези-фильма купили 27 стран

27 стран мира купили право проката первого украинского фэнтези-фильма "Сторожова застава". Об этом сообщает продакшн-компания Kinorob.

Это, в частности, Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдова, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Франция и франкоязычные территории мира, Италия, Испания и Канада.

Компания начала возвращать деньги за производство фильма Госагентству по вопросам кино. Первую часть - 1 миллион 20 тысяч гривень - уже перевели на счет Госкино в декабре.

"Сторожова застава" - украинский полнометражный фильм по мотивам книги Владимира Рутковского. Вышел в прокат 12 октября 2017 года. Ленту уже посмотрели больше 276 тысяч зрителей.

Фильм собрал за первый уик-энд 8 млн 184 тыс 869 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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