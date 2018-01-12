Кинокритики назвали лучшие фильмы 2017 года
В Лос-Анджелесе, США, состоялось награждение победителей 23-й премии Critics’ Choice Awards. Триумфатором премии стала драма Гильермо дель Торо о любви немой уборщицы к человеку-амфибии "Форма воды", получившая награды в номинации лучший фильм, лучший режиссер, лучшая работа художника-постановщика, лучшая музыка к фильму.
Как сообщает официальный сайт кинопремии, лучшим актером назван Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена".
Званием лучшей актрисы критики отметили Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую главную роль в драме "Три билборда на границе Эббинга". Ее партнер по фильму Сэм Рокуэлл назван лучшим актером второго плана.
Также за роль второго плана в женской категории отмечена Эллисон Дженни, сыгравшая в спортивной драме "Я, Тоня".
Лучшей комедией года стала "Любовь - болезнь" ("The Big Sick"), лучшим комедийным актером - Джеймс Франко ("Горе-творец"), лучшей комедийной актрисой - Марго Робби ("Я, Тоня").
Лучший фантастический фильм/фильм ужасов - детективный триллер "Прочь" (реж. Джордан Пил).
Лучший боевик - "Чудо-женщина" (реж. Пэтти Дженкинс).
Лучший иностранный фильм - "На пределе" (реж. Фатих Акин).
Лучший анимационный фильм - "Коко".
Также за лучшие визуальные эффекты критики наградили создателей фантастики "Планета обезьян: Война", за лучший оригинальный сценарий - "Прочь", за лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем", за лучшую операторскую работу - "Бегущий по лезвию 2049".
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Среди телесериалов наибольший урожай собрала драма "Большая маленькая ложь" - четыре награды из пяти номинаций.
Всего премия кинокритиков присуждается в 48 номинациях, отдельно для полнометражных фильмов и телесериалов.
Номинанты и победители Critics’ Choice Awards определяются ежегодно американско-канадской Ассоциацией теле- и кинокритиков (BFCA) совместно с Ассоциацией журналистов телевещания (BTJA). Эта премия является наиболее точным показателем, кто станет вскоре обладателем "Оскара".
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