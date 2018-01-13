"Киборгов" могут выдвинуть на Оскар - режиссер
Режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил, что будет предлагать свой фильм "Киборги" в качестве претендента на кинопремию Оскар от Украины. Об этом он сказал в эфире 5 канала.
"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - сказал Сеитаблаев.
В то же время режиссер отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты до участия в фестивале.
На конец декабря, за три недели проката кассовые сборы украинского военного фильма "Киборги", основанного на реальных событиях обороны Донецкого аэропорта военнослужащими и добровольцами, достигли 19 млн 348 тысяч 846 гривень.
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