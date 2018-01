Победитель прошлых лет вновь собрался на Евровидение-2018: видео

Александр Рыбак хочет представить свою авторскую песню "That's How You Write Song"

Александр Рыбак (фото - facebook.com/alexanderrybak)

Победитель международного песенного конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак написал песню для Евровидения -2018 и хочет выступить с ней в Португалии. Об этом он сообщил у себя в Facebook. Рыбак будет одним из 10 конкурсантов от Норвегии. Он представит свою авторскую песню "That's How You Write Song". "Я работаю над этой песней и этим посылом очень долгое время, также я очень рад снова вернуться на Melodi Grand Prix. Таким образом, я донесу свой посыл и настроение многим людям!" - отметил Рыбак. Рыбак участвовал в Евровидении с песней "Fairytale" девять лет назад. Песня "Fairytale" оказалась тогда самой просматриваемой песней-победителем конкурса Евровидения на Youtube, с более чем 100 миллионами просмотров. Читайте также: Ведущими Евровидения-2018 в Лиссабоне будут четыре женщины Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

