Объявлены номинанты на кинопремию Оскар-2018: список

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Форма воды", за ним следуют "Дюнкерк" и "Призрачная нить"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Американской киноакадемии Оскар 2018 года, полный их список опубликован на сайте премии.

Лидером по количеству номинаций (тринадцать) стал фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо, за ним следуют "Дюнкерк" Кристофера Нолана (восемь номинаций) и "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона (шесть номинаций).

Ниже представлены некоторые ключевые номинации.

Номинация "Лучший фильм":

- "Назови меня своим именем";

- "Темные времена";

- "Дюнкерк";

- "Ловушка";

- "Леди Птица" ("Леди Бёрд");

- "Призрачная нить";

- "Секретное досье";

- "Форма воды";

- "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшая режиссура":

- Кристофер Нолан, "Дюнкерк";

- Джордан Пил, "Ловушка";

- Грета Гервиг, "Леди Птица";

- Пол Томас Андерсон, "Призрачная нить";

- Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Номинация "Лучшая мужская роль":

- Тимоти Шаламе, "Назови меня своим именем";

- Дэниел Дэй-Льюис, "Призрачная нить";

- Дэниел Калуя, "Ловушка";

- Гэри Олдмен, "Темные времена";

- Дензел Вашингтон, "Роман Израэл, Esq.".

Номинация "Лучшая женская роль":

- Салли Хокинс, "Форма воды";

- Фрэнсис Макдорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

- Марго Робби, "Я, Тоня";

- Сирша Ронан, "Леди Птица";

- Мерил Стрип, "Секретное досье".

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана":

- Уиллем Дефо, "Проект Флорида";

- Вуди Харрельсон, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

- Ричард Дженкинс, "Форма воды";

- Кристофер Пламмер, "Все деньги мира";

- Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшая женская роль второго плана":

- Мэри Джей Блайдж, "Ферма Мадбаунд";

- Эллисон Дженни, "Я, Тоня";

- Лесли Мэнвилл, "Призрачная нить";

- Лори Меткалф, "Леди Птица";

- Октавия Спенсер, "Форма воды".

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":

- "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили);

- "Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан);

- "Нелюбовь" (Андрей Звягинцев, Россия);

- "О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия);

- "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).

Номинация "Лучший адаптированный сценарий":

- "Назови меня своим именем";

- "Горе-творец";

- "Логан";

- "Игра Молли";

- "Ферма Мадбаунд".

Номинация "Лучший оригинальный сценарий":

- "Любовь - болезнь";

- "Ловушка";

- "Леди Птица";

- "Форма воды";

- "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии Оскар состоится в Голливуде 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по киевскому времени).

От Украины на Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" претендовал фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного".

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