Причина смерти 60-летнего Смита пока не называется, но известно, что в прошлом году у него резко ухудшилось состояние здоровья

На 61-м году жизни умер вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит. Об этом сообщает The Guardian.



Причина смерти пока не известна.



Отмечается, что в прошлом году у Смита начались проблемы со здоровьем.



Марк Смит создал группу The Fall в 1976 году, когда ему было 19, и тогда он был единственным ее музыкантом. Состав группы за это время менялся 66 раз. Пика популярности группа достигла в 1980-х.



В 2017 году The Fall выпустили 32-й студийный альбом New Facts Emerge. В августе группа отменила выступления в США из-за того, что у Смита начались проблемы с горлом и дыхательной системой.

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