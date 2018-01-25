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Умер вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит

25.01.2018 00:18
Причина смерти 60-летнего Смита пока не называется, но известно, что в прошлом году у него резко ухудшилось состояние здоровья
Умер вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит
Марк Смит (фото - Getty Images)

На 61-м году жизни умер вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит. Об этом сообщает The Guardian.

Причина смерти пока не известна.

Отмечается, что в прошлом году у Смита начались проблемы со здоровьем.

Марк Смит создал группу The Fall в 1976 году, когда ему было 19, и тогда он был единственным ее музыкантом. Состав группы за это время менялся 66 раз. Пика популярности группа достигла в 1980-х.

В 2017 году The Fall выпустили 32-й студийный альбом New Facts Emerge. В августе группа отменила выступления в США из-за того, что у Смита начались проблемы с горлом и дыхательной системой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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