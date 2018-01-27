Лицо войны: в галерее Нью-Йорка появился портрет Путина из гильз

Для создания картины использованы около 5000 гильз разного калибра, которые были собраны на фронте в Донбассе

В Украинском институте Америки в Нью-Йорке открылась выставка Пять элементов войны, среди экспонатов которой представлен портрет президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, созданный из гильз разного калибра. Об этом сообщает CNN.



Картину Лицо войны создала еще в 2015 году украинская художница Дарья Марченко. По ее словам, она не могла ранее поделиться своей работой с широкой аудиторией. Представить картину миру, как "отрезвляющее напоминание об ужасах войны", она решила после волны одобрительных отзывов в Facebook.



Для создания лица Путина она использовала около 5000 гильз разного калибра, которые были собраны на фронте в Донбассе, после захвата его части российско-оккупационными войсками.



"Россия пыталась втянуть нас в СССР" , - сказал один из художников Даниэль Грин, который помогал в работе. "Это была грань между демократией или тоталитаризмом", - добавил он.



Грин сказал, что несколько его друзей погибли, защищая Украину. Именно это дало подтолкнуло его взять использованные гильзы, которые бы символизировали происходящее на востоке страны.

Марченко и Грин (фото - edition.cnn.com)

Фото: edition.cnn.com



16 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе открылась фотовыставка о российской агрессии на востоке Украины.



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