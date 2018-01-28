Последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года
Трансляция восьмого, последнего сезона американского фильма "Игра престолов" начнется в апреле 2019 года. Об этом сообщила британская актриса Мэйси Уильямс, которая сыграла Арью Старк в сериале, пишет Меtro.
"Мы закончим съемки в декабре и в апреле покажем первую серию. Никак не привыкну к мысли, что скоро шоу закончится навсегда. Я так привыкла к нашей команде, это действительно прекрасные люди", - отметила актриса.
5 января 2018 года сообщалось, что восьмой, последний сезон, американского сериала "Игра престолов" выйдет в начале 2019 года
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