Евровидение-2018: названа дата выступления представителя Украины

В Лиссабоне состоялась жеребьевка выступлений

29 января в столице Португалии Лиссабоне состоялась жеребьевка, с помощью которой определили, какие страны будут выступать в первом, а какие - во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2018. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В сообщении сказано, что участник от Украины будет бороться за выход в финал конкурса во второй части второго полуфинала 10 мая.



"В первом полуфинале будут соревноваться 19 стран, а восемнадцатого втором - 8 мая и 10 мая соответственно", - сказано в сообщении.



Отмечается, что в первом полуфинале, который состоится 8 мая, выступят представители Албании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии и Швейцарии.



Во втором полуфинале, который назначен 10 мая, выступят участники конкурса от Австралии, Дании, Норвегии, Молдовы, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и от Украины.



Финал Евровидения состоится 12 мая.







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