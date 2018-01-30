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Евровидение-2018: названа дата выступления представителя Украины

30.01.2018 00:36
В Лиссабоне состоялась жеребьевка выступлений
Евровидение-2018: названа дата выступления представителя Украины
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

29 января в столице Португалии Лиссабоне состоялась жеребьевка, с помощью которой определили, какие страны будут выступать в первом, а какие - во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2018. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В сообщении сказано, что участник от Украины будет бороться за выход в финал конкурса во второй части второго полуфинала 10 мая. 

"В первом полуфинале будут соревноваться 19 стран, а восемнадцатого втором - 8 мая и 10 мая соответственно",  - сказано в сообщении. 

Отмечается, что в первом полуфинале, который состоится 8 мая, выступят представители Албании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии и Швейцарии. 

Во втором полуфинале, который назначен 10 мая, выступят участники конкурса от Австралии, Дании, Норвегии, Молдовы, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и от Украины.

Финал Евровидения состоится 12 мая.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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