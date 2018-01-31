Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом - СМИ

Актера, который при захвате Крыма был одним из немногих деятелей культуры РФ, кто поддержал Украину, госпитализировали в бессознательном состоянии

Российский актер и режиссер Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц в бессознательном состоянии после сердечного приступа. Об этом источник в медицинских кругах сообщил российскому государственному информагентству ТАСС.

"Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение", - сказал собеседник.

По данным источника, приступ Джигарханяна связан с тем, что он не долечил пневмонию и получил из-за этого осложнения. В театре также подтвердили госпитализацию режиссера.

Как сообщают российские СМИ, ему стало плохо якобы после того, как он посмотрел телепередачу, где выступила его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

17 января актера госпитализировали из театра в Москве с подозрением на гипертонический криз.

На российских президентских выборах 2012 года Джигарханян был доверенным лицом кандидата Владимира Путина, однако во время силового захвата Россией Крыма отказался подписать "коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму".

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