Чак Норрис подал иск на $30 млн из-за процентов за сериал "Уокер"

Актер через суд требует от CBS и Sony Pictures Television выплатить ему проценты прибыли от показа популярного телесериала 1990-х годов

Американский киноактер Чак Норрис подал судебный иск против телекомпаний CBS и Sony Pictures Television на сумму $30 млн из-за невыплаты ему процентов прибыли от показа популярного телесериала 1990-х годов "Уокер, техасский рейнджер", где он сыграл главную роль. Об этом пишет сайт Deadline.com.

В иске, поданном компанией Норриса Top Kick Productions в Высший суд Лос-Анджелеса, утверждается, что CBS в нарушение контракта не выплатила актеру 23% от прибыли, полученной "от любого и всего использования сериала".

"CBS была в числе компаний, которые были полностью осведомлены об успехе, истории, бренде и имидже Чака Норриса, что вылилось в согласие компании стать основным дистрибьютором "Уокера", - говорится в иске.

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Телесериал "Уокер, техасский рейнджер" выходил на экраны в 1993-2001 годах, всего было отснято восемь сезонов. Сериал транслировался более чем в 100 странах мира.

В январе 2018 года сообщалось, что актер Антонио Бандерас сыграет художника Пабло Пикассо во втором сезоне сериала "Гений" телеканала National Geographic.

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