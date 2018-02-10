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В этом году состоится 49 премьер украинских фильмов - Госкино

10.02.2018 01:59
Все эти ленты будут показаны в широком или ограниченном прокате на большом экране
В этом году состоится 49 премьер украинских фильмов - Госкино

В 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов. Об этом рассказал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в эфире 5 канала.

"Я когда шел на программу, мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась цифра 49 - это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных", - сообщил он. "Меня эта цифра вдохновляет", - добавил Ильенко.

По его словам, все эти ленты будут показаны в широком или ограниченном прокате на большом экране.

"Пожалуй, наиболее масштабной премьерой ближайших месяцев будет эмоциональный фильм "Похищенная принцесса" - это второй в истории Украины полнометражный 3D-анимационный фильм. И судя по всему, это будет также и кассовый успех, я надеюсь", - сказал председатель Госкино.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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