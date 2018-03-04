В Санкт-Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

Причиной госпитализации известного рок-музыканта стала простуда

Известный российский музыкант и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Директор коллектива Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.

На официальной странице музыканта в Facebook cообщили, что Гребенщиков "сильно простудился, как и многие этой зимой".

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ - это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", - сказал Ланде.

Гребенщикову 64 года. Он создал рок-группу Аквариум в 1972 году.

Гребещиков в рамках акции Марафон мира подписался под письмом с призывом отменить приговоры украинцам Олегу Сенцову, Александру Кольченко.

Читайте также: Гребенщиков высмеял российских пропагандистов: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.