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В Санкт-Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

04.03.2018 12:53
Причиной госпитализации известного рок-музыканта стала простуда
В Санкт-Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков (фото - скриншот видео)

Известный российский музыкант и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Директор коллектива Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.

На официальной странице музыканта в Facebook cообщили, что Гребенщиков "сильно простудился, как и многие этой зимой".

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ - это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", - сказал Ланде.

Гребенщикову 64 года. Он создал рок-группу Аквариум в 1972 году. 

Гребещиков в рамках акции Марафон мира подписался под письмом с призывом отменить приговоры украинцам Олегу Сенцову, Александру Кольченко.

Читайте также: Гребенщиков высмеял российских пропагандистов: видео

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ЛIГАБiзнесIнформ
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