Оскар-2018: все победители кинопремии

Сегодня в Лос-Анджелесе вручили одну из самых престижных кинопремий США и мира

В Лос-Анджелесе сегодня состоялась юбилейная 90-я церемония награждения премии Оскар.



Лучший фильм: "Форма воды" (реж. Гильермо Дель Торо)

Лучший игровой короткометражный фильм: "Немое дитя" (Крис Овертон и Рэйчел Шентон)

Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо ("Форма воды")

Лучший актер: Гэри Олдман ("Темные времена")

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко" (режиссеры Ли Анкрич, Эдриан Молина)

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол" (сценарист Коби Брайант, режиссер Глен Кит)



Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили)

Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил ("Прочь")



Лучший адаптированный сценарий: Джеймс Айвори ("Назови меня своим именем")



Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию")



Лучший монтаж фильма: Ли Смит ("Дюнкерк").

Лучшие визуальные эффекты: Джон Нельсон, Пол Ламберт, Герд Нефцер и Ричард Р. Гувер ("Тот, который бежит по лезвию 2049").

Лучший документальный фильм: "Икар" (реж. Брайан Фогель)

Лучший документальный короткометражный фильм: "Рай - это пробка на 405-м шоссе" (Фрэнк Стифел)

Лучший дизайн костюмов: Марк Бриджес ("Призрачная нить")

Лучший грим и прически: Казухиро Цудзи ("Темные времена")

Лучший звуковой монтаж: Ричард Кинг и Алекс Гибсон (Дюнкерк")

Лучшее сведение звука: Грэг Ландакер, Гэри Риццо, Марк Вайнгартен ("Дюнкерк").

Лучшая работа художника-постановщика: Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин ("Форма воды")

Лучшая песня: Remember me ("Тайна Коко")

Лучшая музыка: Александр Деспла ("Форма воды")

Смотрите также: Красная дорожка Оскара-2018: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.