Оскар-2018: все победители кинопремии
В Лос-Анджелесе сегодня состоялась юбилейная 90-я церемония награждения премии Оскар.
Лучший фильм: "Форма воды" (реж. Гильермо Дель Торо)
Лучший игровой короткометражный фильм: "Немое дитя" (Крис Овертон и Рэйчел Шентон)
Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо ("Форма воды")
Лучший актер: Гэри Олдман ("Темные времена")
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни ("Я, Тоня")
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").
Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко" (режиссеры Ли Анкрич, Эдриан Молина)
Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол" (сценарист Коби Брайант, режиссер Глен Кит)
Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили)
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил ("Прочь")
Лучший адаптированный сценарий: Джеймс Айвори ("Назови меня своим именем")
Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию")
Лучший монтаж фильма: Ли Смит ("Дюнкерк").
Лучшие визуальные эффекты: Джон Нельсон, Пол Ламберт, Герд Нефцер и Ричард Р. Гувер ("Тот, который бежит по лезвию 2049").
Лучший документальный фильм: "Икар" (реж. Брайан Фогель)
Лучший документальный короткометражный фильм: "Рай - это пробка на 405-м шоссе" (Фрэнк Стифел)
Лучший дизайн костюмов: Марк Бриджес ("Призрачная нить")
Лучший грим и прически: Казухиро Цудзи ("Темные времена")
Лучший звуковой монтаж: Ричард Кинг и Алекс Гибсон (Дюнкерк")
Лучшее сведение звука: Грэг Ландакер, Гэри Риццо, Марк Вайнгартен ("Дюнкерк").
Лучшая работа художника-постановщика: Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин ("Форма воды")
Лучшая песня: Remember me ("Тайна Коко")
Лучшая музыка: Александр Деспла ("Форма воды")
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