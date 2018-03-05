Оскар-2018: все победители кинопремии

Сегодня в Лос-Анджелесе вручили одну из самых престижных кинопремий США и мира

Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе сегодня состоялась юбилейная 90-я церемония награждения премии Оскар.

Лучший фильм: "Форма воды" (реж. Гильермо Дель Торо) Лучший игровой короткометражный фильм: "Немое дитя" (Крис Овертон и Рэйчел Шентон) Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо ("Форма воды") Лучший актер: Гэри Олдмен ("Темные времена") Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни ("Я, Тоня") Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко" (режиссеры Ли Анкрич, Эдриан Молина) Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол" (сценарист Коби Брайант, режиссер Глен Кит)

Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили) Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил ("Прочь")

Лучший адаптированный сценарий: Джеймс Айвори ("Назови меня своим именем")

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию 2049")

Лучший монтаж фильма: Ли Смит ("Дюнкерк"). Лучшие визуальные эффекты: Джон Нельсон, Пол Ламберт, Герд Нефцер и Ричард Р. Гувер ("Бегущий по лезвию 2049"). Лучший документальный фильм: "Икар" (реж. Брайан Фогель) Лучший документальный короткометражный фильм: "Рай - это пробка на 405-м шоссе" (Фрэнк Стифел) Лучший дизайн костюмов: Марк Бриджес ("Призрачная нить") Лучший грим и прически: Казухиро Цудзи ("Темные времена") Лучший звуковой монтаж: Ричард Кинг и Алекс Гибсон (Дюнкерк") Лучшее сведение звука: Грэг Ландакер, Гэри Риццо, Марк Вайнгартен ("Дюнкерк"). Лучшая работа художника-постановщика: Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин ("Форма воды") Лучшая песня: Remember me ("Тайна Коко") Лучшая музыка: Александр Деспла ("Форма воды") Смотрите также: Красная дорожка Оскара-2018: фото Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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