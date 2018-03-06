Известная певица Шаде представила первую песню за семь лет: аудио

Композиция стала саундтреком к фантастическому фильму "Излом времени" Авы ДюВерней

Впервые за семь лет британская певица Шаде выпустила песню под названием "Flower of the Universe". Об этом сообщает Pitchfork.

Композиция стала саундтреком к фантастическому фильму "Излом времени" Авы ДюВерней.

Продюсер трека - No I.D., ранее работавший с Канье Уэстом, Джей Зи, Биг Шоном и Насом.

Последний сборник хитов "The Ultimate Collection" Шаде выходил в 2011 году, он состоял из известных песен певицы и включал несколько новых треков.

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