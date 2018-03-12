Фильм "Черная пантера" собрал в прокате более $1 млрд

Бюджет американского художественного фильма "Черная пантера" составил примерно $200 млн

Фильм киностудии Marvel "Черная пантера" собрал в прокате по всему миру более 1 млрд долларов. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

Бюджет "Черной пантеры" составил примерно 200 млн долларов. "Отметку в 1 млрд долларов фильм преодолел на 26-й день проката", - отмечается в сообщении.

Чедвик Боузман сыграл в фильме главную роль - супергероя "Черную пантеру" - правителя вымышленного африканского государства Ваканда, которое владеет самыми современными технологиями на планете.

В фильме снимались обладательница Оскара Люпита Нионго, Майкл Б. Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и известный по роли Бильбо Бэггинс в "Хоббите" британский актер Мартин Фримен.

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Режиссер Райан Куглер и многие актеры в фильме - афроамериканцы.

Фильм называют переломным для американской киноиндустрии.

В США после выхода в прокат фильма "Черная пантера" киностудии Marvel из приютов начали массово разбирать черных кошек.

"Черная Пантера" - американский художественный фильм Райана Куглера, снятый в 2018 году по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics.

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