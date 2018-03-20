Актер из "Тора" и "Мстителей" сыграет в сериале HBO о Чернобыле

Стеллан Скарсгард исполнит роль Бориса Щербины, который в 1986 году руководил правительственной комиссией по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Шведский актер Стеллан Скарсгард, известный по таким фильмам, как "Тор", "Мстители", "Девушка с татуировкой дракона", "Нимфоманка", сыграет в мини-сериале о Чернобыльской катастрофе, совместном проекте телеканалов HBO и Sky. Об этом сообщает издание Variety.

В сериале "Чернобыль" Скарсгард исполнит роль замглавы Совета министров СССР Бориса Щербины, который в 1986 году руководил правительственной комиссией по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Также в картине снимется английская актриса Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Теория всего", "Кингсмэн: Золотое кольцо"), которая предстанет в образе советского физика-ядерщика Ульяны Хомюк.

Это не первая встреча Скарсгарда и Уотсон на съемочной площадке: ранее они сыграли семейную пару в фильме Ларса фон Триера "Рассекая волны" (1996).

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Главную роль в "Чернобыле" - советского ученого Валерия Легасова, нанятого Кремлем для расследования причин аварии - исполнит Джаред Харрис.

Съемки пятисерийного фильма стартуют этой весной в Литве. Режиссер "Чернобыля" - Юхан Ренк, ранее работавший над сериалами "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

В июле 2017 года стало известно, что американский телеканал HBO снимет пятисерийный минисериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

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