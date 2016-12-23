Forex symulator - проверка прибыльности

С Forex symulator можно проверить прибыльность выбранной стратегии и определить приоритетный вариант действий со сбережениями

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Между спекуляцией и инвестированием существует четко очерченная грань, однако не все трейдеры понимают отличия данных понятий. Сама по себе торговля валютой и акциями носит спекулятивный характер, поскольку высокая волатильность, не дает трейдерам возможности спокойно наблюдать за динамичными процессами. Другого состояния рынка и представить невозможно, когда используются принципы маржинальной торговли.

Внутридневная торговля дает ощутимые результаты для опытных трейдеров, которые не боятся рисковать, и смело соглашаются на серьезные ставки. Однако далеко не каждый игрок способен перенести ту психологическую и умственную нагрузку, которая возникает при использовании собственных средств для торговли. По сути, дневной трейдинг является ничем иным, как спекуляцией и этим активно пользуются торговцы, совершая миллионы операций в секунду по всему земному шару. Однако есть и те трейдеры, которые, не участвуя непосредственно в торговых процессах, совершают дневные торговые операции. То есть такие люди изредка открывают позиции и пользуются услугами брокеров, что также можно относить к спекулированию, но никак не к инвестированию.

Получается, что, несмотря на явное вложение средств в рынок forex , считать такой вид деятельности инвестированием все равно нельзя. Он больше подходит к спекуляции, либо хеджированию. Однако, когда валюта покупается на долгосрочную перспективу, причем в большом объеме, подобное решение все же может считаться инвестированием. Также стоит обратить внимание на то, что соотношение заемных средств к собственным должно быть минимальным.

Кем же являетесь вы? Для того чтобы ответить на этот вопрос, сначала определитесь, с какой целью вы пришли на рынок Форекс? Если в планах у вас - сделать это направление основным источником доходов, стоит рассматривать в первую очередь спекулятивную деятельность, которая отличается повышенной доходностью и быстрым получением результата. В этом случае стартовый капитал может начинаться даже с минимальной отметки вашего брокера. У кого-то это 100$, у кого-то еще меньше.

Но есть и такие участники торговых отношений, кто имеет приличный капитал и намерен обеспечить его сохранность и достаточный прирост средств, который возможен при самых минимальных рисках. В такой ситуации, конечно же, речь идет об инвестировании.

Более подробно рассмотреть каждый вид деятельности на валютном рынке вам поможет forex symulator . С ним можно не рискуя реальными деньгами, проверить прибыльность выбранной стратегии и определить для себя приоритетный вариант действий с имеющимися сбережениями.

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