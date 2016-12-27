Лоукосты придут в Украину вместе с безвизовым режимом - МИД

Заместитель главы МИД заявила, что дешевые авиаперелеты, автобусные и железнодорожные перевозки станут возможны тогда, когда на них появится спрос

Лоукосты придут на украинский рынок, вероятнее всего, вместе с безвизовым режимом - когда у украинцев появится возможность больше путешествовать. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Hromadske TV.

"Чем больше будет возможностей, тем больше будет предложение на рынке более дешевых способов попасть в страны-члены Европейского Союза. Это и автобусные перевозки, это и железнодорожные перевозки, это и лоукосты. Будет возможность путешествовать - придут в Украину лоукосты. Это взаимосвязанные вещи. То есть спрос всегда развивает предложение", - сказала Зеркаль.

2 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что европейские лоукосты придут на украинский авиарынок во второй половине 2017 года.

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