Цеголко объяснил, что значит решение суда ЕС по Газпрому

По словам пресс-секретаря президента, решение суда ЕС блокирует возможность Газпрома увеличивать поставки газа в обход Украины

Решение суда ЕС о приостановлении расширенного доступа Газпрома к одному из отводов от Северного потока (OPAL) блокирует возможность Газпрома увеличивать поставки газа в обход Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"До рассмотрения иска по существу Газпром не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сообщил он.

Ранее сегодня суд ЕС приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - одному из отводов от Северного потока - по требованию трейдинговой дочерней компании польской энергетической компании PGNIG.

Еврокомиссия в конце октября 2016 одобрила расширенный доступ Газпрома к газопроводу OPAL, точнее к 25,6 млрд кубометров его транзитных мощностей. Исключительное право российского холдинга на использование 50% этих мощностей, то есть 12,8 млрд кубометров, осталось в силе.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Еврокомиссии, которое открывает возможность для Газпрома увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

OPAL, который соединяет приходящий в Германию морской трубопровод Северный поток с газовой инфраструктурой в Чехии, был запущен в 2011 г., а из правил внутреннего рынка ЕС по энергетике по доступу третьих сторон и тарифному регулированию исключен еще в 2009 г.

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