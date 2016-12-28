Пресс-центр: Эксперты обсудили введение платы за телеканалы

Народный депутат Игорь Лапин напомнил, что с 1 января медиа группы смогут "бесконтрольно" устанавливать цены на контент

Украинские законы, которые влияют на украинский контент, в т.ч. регулируют Интернет вступают в силу с 1 января 2017 года законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)" №3504 несут угрозу национальной безопасности Украины. Об этом шла речь во время пресс-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

"Безопасность - это не только физическая защита на Востоке нашей страны, но и безопасность и защита в информационной сфере. На сегодняшний день важной составляющей этой защиты является возможность своевременного донесения информации гражданам", - уверен Игорь Лапин.

Народный депутат Украины Игорь Лапин напомнил, что с 1 января медиа группы, пользуясь монопольным положением на рынке, смогут "бесконтрольно" устанавливать цены на контент. Это, в свою очередь, позволит им влиять на формирование контента в украинском эфире. "Но обращаю внимание на то, что никто не давал права медиа группам злоупотреблять своим монопольным положением в нашем эфире", - подчеркнул Ляпин.

"На сегодня мы уже можем проследить тенденцию того что, борясь с помощью силовых структур с Интернет-провайдерами на рынке Украины, мы выводим этот рынок за пределы Украины. И, как следствие, российская пропаганда будет заполнять украинский рынок", - сказал народный избранник.

Также Игорь Ляпин обратил внимание на то, что ограничение украинского контента автоматически приведет к тому, что на рынок поступит российский трафик. Соответственно, речь в данном случае идет об информационной безопасности.

Глава совета Ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова отметила, что закон меняет условия работы лишь для кабельных операторов (в законе - провайдеров программной услуги). "Принцип технологической нейтральности, который действует в Европе, был нарушен", - подчеркнула она.

Для того, чтобы обеспечить "плавный переход" к новым условиям, отметила глава совета Ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины", медиа группам необходимо до отключения аналогового сигнала и кодирования, заключить с кабельными операторами "безоплатные договора".

Татьяна Попова также считает несправедливым, когда медиа группы, кроме требования платы за доставку своего сигнала к абоненту, навязывают операторам рынка договоры с так называемой пакетной услугой. "Это тоже неправильно, когда идет жесткое пакетное предложение", - уверена Попова.

При условии введения платной услуги, считает Татьяна Попова, важно разработать необходимые меры, среди которых - обеспечение контроля на рынке, установление одинаковой платы для любой технологии, усиление мер по борьбе с кардшарингом и андерепортингом, разработка и внедрение пиар-кампании по популяризации легальных методов доступа к контенту.

По ее словам, в данных условиях многие абоненты могут уйти на другие технологи вещания, что позволит им принимать сигналы большого количества российских каналов. "Мы понимаем, что в этом есть определенная угроза", - подчеркнула Татьяна Попова.

Эллина Шнурко-Табакова как эксперт, имеющий практический опыт контрпропаганды и информационных войн, дополнила спикеров тремя важными аспектами.

Первое противостояние рынка медиа контента и провайдеров вредит интересам Украины в вопросе информационной безопасности. "Очень важно, чтобы в этой рыночной рубке не были забыты интересы Украины как государства, которое, в том числе, находится в состоянии войны", - подчеркнула она.

Силовые акции по изъятию серверной инфраструктуры вытесняют бизнес за границу. И если многие уходят на западные площадки, то кто-то точно переходит на восточные. А это означает, что мы начинаем платить больше денег за внешний трафик в сторону агрессора.

Второй важный аспект - высокотехнологический бизнес в России тесно связан с российским спецслужбами и частично находиться под их управлением. В том числе и антивирусы, и навязчивая реклама почтовых и браузерных сервисов. "И когда мы выгоняем бизнес, мы фактически теряем контроль", - подчеркнула Эллина Шнурко-Табакова.

И третий основной тезис, который озвучила Эллина - один запрет не работает.

"Мы живем не в том мире, где информация не найдет своей дороги". Большое разнообразие инструментов доступа к контенту (спутник, кабель, Интернет) дает возможность пользователю найти желаемую информацию.

Тратя силы, энергию и ресурсы на запреты, закрытие сайтов, фактически не предлагая замены в виде национального значимого, разнообразного, конкурентного контента - выигрывает не Украина.

Нежелательный контент нужно вытеснять производством национального контента, созданием фильмов, новостей и т.п. Кроме того, нужно создавать удобные для потребителя механизмы доступа к информации.

Народный депутат Украины Игорь Лапин заключил, что в условиях информационной войны, национальная безопасность является большим приоритетом, нежели защита отдельной группы лиц. После ухода украинских Интернет ресурсов, наиболее вероятным направлением перехода многомилионной аудитории Украины станут российские киносайты. Нельзя уничтожать то, что у нас в Украине рождается. Должны быть придуманы адекватные механизмы урегулирования насущных проблем. Соблюдение баланса интересов невозможно рассматривать вне контекста национальной безопасности.



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