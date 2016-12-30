Порошенко подписал закон о повышении акцизов на алкоголь и табак

Президент Петр Порошенко подписал закон о повышении налогов на алкогольные и табачные изделия

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях Налогового кодекса, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты, а также уменьшение ренты на добычу нефти. Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

Документом увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина - на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений. Также, согласно закону, увеличится специфическая ставка акциза на табачные изделия - на 40%.

Документом также уменьшается размер рентной платы за добычу полезных ископаемых. На добычу нефти из залежей до 5 тыс метров рента уменьшается с 45% до 29% от стоимости товарной продукции, для залежей свыше 5 тыс метров - с 21% до 14%.

Наряду с этим ставка ренты для добычи газового конденсата не изменилась и так же осталась на уровне 45% - из залежей до 5 тыс метров, 21% - из залежей свыше 5 тыс метров.

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс в части повышения акцизов, экологического налога, ренты и платы за пользование радиочастотными ресурсами 21 декабря.

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