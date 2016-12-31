В Дании закроют крупнейшее газовое месторождение

Как заявили в компании Maersk Oil, месторождение придется закрыть, поскольку не было найдено экономически жизнеспособное решение для добычи там газа

Компания Maersk Oil сообщила о намерении закрыть крупнейшее газовое месторождение в Дании в 2018 году, передает The Local.

Газовое месторождение Тайра в Северном море - это крупнейшее газовое месторождение в Дании, на которое приходится более 90% добычи газа в стране. Оно является основным для Дании с 1984 года. На сегодняшний день месторождение эксплуатируется компанией Maersk Oil совместно с компаниями Shell, Chevron и датской государственной компанией Nordsøfonden.

Как заявили в Maersk Oil, месторождение придется закрыть поскольку экономически жизнеспособное решение для добычи газа на месторождении не было найдено.

30 декабря сообщалось, что российский газовый монополист Газпром предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой (ГТС).

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