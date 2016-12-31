Нафтогаз подписал договор на получение почти €0,5 млрд кредита
31.12.2016 08:30
О подписании кредитного соглашения сообщил председатель Нафтогаза
Андрей Коболев
НАК Нафтогаз Украины подписал кредитное соглашение на €478,285 млн. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев у себя в Facebook.
"Последняя подпись в этом году", - написал он.
Детали соглашения Коболев пока не сообщил.
Фото: страница Андрея Коболева в Facebook
30 ноября Кабинет министров Украины предоставил НАК Нафтогаз Украины $500 млн госгарантий для привлечения кредита Всемирного банка на закупку и закачку газа.
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