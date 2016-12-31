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Нафтогаз подписал договор на получение почти €0,5 млрд кредита

31.12.2016 08:30
О подписании кредитного соглашения сообщил председатель Нафтогаза
Нафтогаз подписал договор на получение почти €0,5 млрд кредита
Андрей Коболев

НАК Нафтогаз Украины подписал кредитное соглашение на €478,285 млн. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев у себя в Facebook.

"Последняя подпись в этом году", - написал он.

Детали соглашения Коболев пока не сообщил.

Фото: страница Андрея Коболева в Facebook

30 ноября Кабинет министров Украины предоставил НАК Нафтогаз Украины $500 млн госгарантий для привлечения кредита Всемирного банка на закупку и закачку газа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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