Нафтогаз подписал договор на получение почти €0,5 млрд кредита

О подписании кредитного соглашения сообщил председатель Нафтогаза

НАК Нафтогаз Украины подписал кредитное соглашение на €478,285 млн. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев у себя в Facebook.



"Последняя подпись в этом году", - написал он.

Детали соглашения Коболев пока не сообщил.

Фото: страница Андрея Коболева в Facebook

30 ноября Кабинет министров Украины предоставил НАК Нафтогаз Украины $500 млн госгарантий для привлечения кредита Всемирного банка на закупку и закачку газа.

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