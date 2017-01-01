В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства

Согласно поправкам в Налоговый кодекс существенно возрастают акцизы на алкоголь и табачные изделия

С 1 января начинают действовать новые нормы законов, которые коснутся ценовой политики на ряд товаров. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс существенно возросли акцизы на алкоголь и табачные изделия.

Таким образом сигареты подорожали уже 1 января. Акцизы на табачные изделия увеличивают сразу на 40%.

По прогнозам экспертов, это может повысить цену на пачку сигарет в среднем на 4-5 грн.

Акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина - на 12%, на коньяк - на 17%. Но действовать повышение относительно подакцизного алкоголя начнет с 1 марта.

Этим же законом с 1 января отменяется 2% сбор на государственное пенсионное страхование при покупке наличной валюты. По мнению экспертов, этот сбор способствовал выводу "в тень" части рынка валюты, когда некоторые обменники продавали валюту без чеков по меньшей цене.

В то же время с начала 2017 года в Украине подешевеют лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки.

В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета.

Цена на них будет зависеть от восточноевропейских аналогов. На эти лекарства вводится понятие "референтной цены", которая будет зависеть от стоимости препаратов в пяти странах Европы: Польше, Словакии, Венгрии, Латвии и Чехии.

22 ноября сообщалось, что Кабмин обнародовал новые минимальные цены на алкогольные напитки.

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28 декабря сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года.

Решение о введении референтного ценообразования на лекарственные средства Кабмин принял 9 ноября 2016 года.

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