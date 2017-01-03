Торговля на валютном рынке Форекс как способ заработка

Проявляйте настойчивость, работайте над самодисциплиной, будьте терпеливы и вы достигнете высот вместе с международным финансовым рынком Форекс

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Любой трейдер и инвестор, рассматривающий валютный рынок Форекс как метод заработка, должен знать о главных принципах работы и опасностях, которые могут поджидать его в этой сфере. Многих игроков, достигших определенных успехов в торговле, в один прекрасный момент посещает мысль: "Пора бросать основную работу и посвящать себя трейдингу". Безусловно, идея это хорошая, но прежде чем решиться на такой шаг, вам стоит уяснить важные моменты:

· рынок подвержен сильной волатильности. Если в нынешнем месяце вы добавили половину к своему депозиту, нет никаких гарантий, что в следующем месяце заработок окажется аналогичным.

· помимо прибыльных недель бывают и убыточные. Мало того, что недели бывают убыточные, так иногда еще и можно месяцами входить в минус. Поэтому вам стоит откладывать часть от полученной прибыли на случай непредвиденных обстоятельств или финансовых потерь.

· на рынке forex deutschland важнее не то, какую вы заработали сумму, а сколько из нее вам удалось вывести и потратить на свои цели. Зачастую у трейдера жадность мешает выводить с депозита прибыль, и он использует ее в надежде заработать еще больше денег, допуская при этом существенную просадку от убыточных сделок;

· по окончанию конкретного периода времени стоит подводить итоги и принимать решение о выводе средств или накоплении капитала на балансе депозита;

· создавайте финансовую "подушку безопасности", инвестируя вырученные от торговли средства в какой-либо проект или недвижимость. Это позволит в убыточные времена поддерживать свое финансовое положение на нормальном уровне;

Указанные выше предостережения должны учитываться всеми трейдерами на рынке Форекс. В таком случае валютный рынок сможет стать для вас стабильным источником дохода и предоставить определенную свободу действий. Так вы сами сможете расставлять для себя приоритеты, удобным образом планировать собственный рабочий день. Даже если появляются в жизни форс-мажорные обстоятельства, их можно решать в спокойном темпе.

Кроме этого, торгуя на metatrader 4 по правилам, вы исключите лень и начнете дисциплинированно и ответственно относиться к своей работе. Для вас Форекс перестанет быть подобием игры в казино и превратится в самый настоящий бизнес, требующий полного самоконтроля и отдачи.

Не думайте, что на этом принципы успешной торговли заканчиваются. Их можно найти еще большое количество, и каждый трейдер в силах составить для себя более полный список тех "за" и "против", которые касаются его в большей степени. Поэтому проявляйте настойчивость, работайте над самодисциплиной, будьте терпеливы и вам обязательно удастся достичь небывалых высот вместе с международным финансовым рынком Форекс.

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