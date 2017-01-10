Переход работников на неполные ставки не допустят - вице-премьер

По словам Розенко, правительство не допустит перевод людей на неполный рабочий день и неполные ставки в связи с повышением минимальной зарплаты

Правительство не допустит перевода сотрудников бюджетной сферы на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Для этого по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана была создана комиссия, в которую вошли все профильные министры, представители Государственной инспекции по вопросам труда, Государственной фискальной службы. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью Радио Свобода.

По словам вице-премьера, комиссия будет еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца 2017 года, чтобы не допустить нарушение прав работников."Мы сегодня говорим о том, что правительство заложило достаточно средств для того, чтобы в бюджетной сфере повысить минимальную зарплату в два раза", - заявил он.

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"На все это средства есть. То есть нет никаких оснований сегодня переводить сотрудников бюджетной сферы на сокращенный рабочий день. И мы этого не допустим", - подчеркнул Розенко.

Премьер-министр не уточнил, каким образом будет регулироваться соблюдение прав работников негосударственного сектора экономики, сказав лишь, что "человек должен защищать свои права и говорить о том, что он должен отработать ровно столько, за скольку ему платят".

Розенко также сообщил, что часть денег, которая раньше выплачивалась в теневом секторе негосударственной сферы, теперь будет переводится в легальный сектор экономики.

"И это абсолютно позитивная тенденция. В первую очередь это на себе почувствует Пенсионный фонд Украины за счет чего, мы считаем, сможем понемногу уменьшать дефицит бюджету Пенсионного фонда Украины или создавать какие-то новые пенсионные программы", - сказал он.

22 декабря министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с повышением минимальной заработной платы до 3200 грн не будут пересмотрены до конца отопительного сезона.