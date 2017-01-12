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В 2016 Нацбанк 155 раз давал правоохранителям доступ к информации

12.01.2017 05:27
За прошлый год Нацбанк по запросу правоохранителей больше полутора сотен раз раскрывал информацию для расследования правонарушений в банковской сфере
В 2016 Нацбанк 155 раз давал правоохранителям доступ к информации

В 2016 году Национальный банк Украины 155 раз давал правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. 

Наиболее активно НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины. 

В декабре прошлого года Нацбанк 15 раз предоставлял информацию, в частности, по шесть раз - ГПУ и Нациполиции. Еще два раза информацию запрашивало НАБУ и один раз - ГФС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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