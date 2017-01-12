В 2016 Нацбанк 155 раз давал правоохранителям доступ к информации
12.01.2017 05:27
За прошлый год Нацбанк по запросу правоохранителей больше полутора сотен раз раскрывал информацию для расследования правонарушений в банковской сфере
В 2016 году Национальный банк Украины 155 раз давал правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Наиболее активно НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.
В декабре прошлого года Нацбанк 15 раз предоставлял информацию, в частности, по шесть раз - ГПУ и Нациполиции. Еще два раза информацию запрашивало НАБУ и один раз - ГФС.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:03
-
вчера
17:25
-
вчера
17:46
-
вчера
17:01
-
вчера
16:50
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 164209
- 56412
- 37573
- 24719
- 23764
Спецпроекты
Новости партнеров