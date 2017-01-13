Глава МВД против создания финансовой полиции

Арсен Аваков считает, что вместо финансовой полиции в Украине нужно создать службу финансовых расследований

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает против создания в Украине финансовой полиции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", - считает глава МВД.



Вчера, 12 января, министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в ближайшие дни его ведомство внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции. Об этом он написал у себя в Facebook, комментируя ситуацию техническую ошибку Верховной Рады, которая фактически объявила налоговую милицию вне закона.



Как отметил министр, сейчас Минфин отрабатывает комментарии Минюста и примет те, которые соответствуют принципам создания новой службы, а именно:

1. изменение силового подхода на аналитический;

2. сокращение штата с 15000 человек до 2500;

3. невмешательство в работу честного бизнеса;

4. обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию. Представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата;

5. зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры.



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