Чистка банковской системы Украины завершена - НБУ

Член совета НБУ отметил, что банки будут ликвидироваться, но такого, чтобы они "пачками уходили с рынка" больше не будет

Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади. Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире espreso.tv.



Фурман подчеркнул, что это не значит, что банки, особенно маленькие, не будут банкротиться или самоликвидироваться. Но не будет такого, когда "пачками банки уходили с рынка".



"Банковская система на протяжении последних трех лет, то есть в 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена", - сказал он.



Фурман отметил, что сегодня банковская система уже очистилась, и ей можно доверять.

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