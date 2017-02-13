Чистка банковской системы Украины завершена - НБУ
Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади. Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире espreso.tv.
Фурман подчеркнул, что это не значит, что банки, особенно маленькие, не будут банкротиться или самоликвидироваться. Но не будет такого, когда "пачками банки уходили с рынка".
"Банковская система на протяжении последних трех лет, то есть в 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена", - сказал он.
Фурман отметил, что сегодня банковская система уже очистилась, и ей можно доверять.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09.02.17
08:30
-
11.02.17
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
Новости партнеров
- 50478
- 33881
- 30295
- 24638
- 17163