Формула Роттердам+ в Украине работает - НКРЭ
Формула Роттердам+ в Украине работает, заявил глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.
Он сказал, что сейчас цена угля отвечает индексу API2.
Эксперт в сфере энергетики Андрей Герус сказал, что есть спекуляции по поводу того, работает ли формула.
"Это действующий документ, он используется комиссией", - подтвердил Вовк, заявив, что оптово-рыночная цена устанавливает по методологии, которая ссылается на котировки угля в портах Роттердама.
В марте 2016 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь. Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
В октябре 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал, что формула Роттердам+ не работает в Украине.
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