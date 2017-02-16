На предприятиях нет критично малых запасов угля - Насалик

Министр заверил, что на генерирующих станциях есть запасы угля и решение СНБО удастся выполнить

Сейчас в объединенной энеросистеме нет критично малых запасов угля. Об этом сказал министр энергетики Игорь Насалик в эфире телеканала 112.



Он заверил, что на ТЭС сделали необходимый и даже больший запас угля.



По словам министра, в день Украина сжигает 85-100 тыс тонн угля, их которых 40 тыс - антрацитовая группа. И все чрезвычайные меры направлены на то, чтобы минимизировать использование этой группы.



Переход на другой тип угля на двух блоках Змиевской ТЭС обходится в 240 млн грн. На Трипольской ТЭС это будет стоить около 1 млрд грн.

Насалик считает, что решение СНБО удастся выполнить.

Сегодня из-за блокады Донбасса президент ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры.

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