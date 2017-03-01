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За год номинальная зарплата украинцев выросла на 37,7% - Госстат

01.03.2017 04:28
В январе этого года украинцы получили среднюю номинальную зарплату 6008 гривень
За год номинальная зарплата украинцев выросла на 37,7% - Госстат

За последний год относительно января 2016 года номинальная заработная плата выросла на 37,7%. Об этом сообщает Госстат. 

В январе этого года средняя номинальная зарплата штатного сотрудника была 6008 грн, что в 1,9 раза выше минимальной.

Реальная зарплата в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 уменьшилась на 8,3%, а по сравнению с январем 2016 - увеличилась на 21,4%. 

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Номинальная зарплата включает оклады, премии, доплаты, надбавки и выплату налогов. Реальная зарплата показывает покупательскую способность номинальной зарплаты под влиянием изменений цен и уровня налогов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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