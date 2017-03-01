За год номинальная зарплата украинцев выросла на 37,7% - Госстат

В январе этого года украинцы получили среднюю номинальную зарплату 6008 гривень

За последний год относительно января 2016 года номинальная заработная плата выросла на 37,7%. Об этом сообщает Госстат.



В январе этого года средняя номинальная зарплата штатного сотрудника была 6008 грн, что в 1,9 раза выше минимальной.



Реальная зарплата в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 уменьшилась на 8,3%, а по сравнению с январем 2016 - увеличилась на 21,4%.



Номинальная зарплата включает оклады, премии, доплаты, надбавки и выплату налогов. Реальная зарплата показывает покупательскую способность номинальной зарплаты под влиянием изменений цен и уровня налогов.



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