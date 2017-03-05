Комиссия по аварии на шахте Степная начнет работу 6 марта
Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на шахте Степная во Львовской области начнет работу завтра, 6 марта. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
"Цель - выяснить причины аварии, которая привела к гибели и ранению людей, получить информацию, что именно не сработало: инструкции по безопасности или их невыполнение, обеспечение систем безопасности или их неисправность", - объяснил.
Также он сообщил, что в настоящее время на шахте добыча не производится, онаработает в режиме поддержания систем жизнеобеспечения.
В шахте работают горно-спасательные бригады, добавил Зубко.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:51
-
вчера
18:54
-
вчера
18:44
-
вчера
17:07
-
вчера
16:17
Новости партнеров
- 31152
- 18193
- 15726
- 14834
- 10915