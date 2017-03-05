Комиссия по аварии на шахте Степная начнет работу 6 марта

Завтра начнет работу комиссия по расследованию причин аварии на шахте Степная, сообщил вице-премьер Зубко

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на шахте Степная во Львовской области начнет работу завтра, 6 марта. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Цель - выяснить причины аварии, которая привела к гибели и ранению людей, получить информацию, что именно не сработало: инструкции по безопасности или их невыполнение, обеспечение систем безопасности или их неисправность", - объяснил.

Также он сообщил, что в настоящее время на шахте добыча не производится, онаработает в режиме поддержания систем жизнеобеспечения.

В шахте работают горно-спасательные бригады, добавил Зубко.

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