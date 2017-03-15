Порошенко рассказал, когда Украина получит следующий транш от МВФ
Международный валютный фонд может выделить Украине очередной транш кредита в размере $1 млрд в марте этого года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
"Как мне обещала Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, мы получим один млрд долларов, и это случится, я надеюсь, еще в марте", - заявил Порошенко.
В середине прошлого месяца глав Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что ожидает получение следующего транша от Фонда в конце февраля или начале марта.
В начале января был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.
Читайте также: Чего ждет МВФ от Украины в 2017 году - проект меморандума
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