Порошенко рассказал, когда Украина получит следующий транш от МВФ

Президент Порошенко заявил, что, вероятно, Украина получит очередной кредит от Международного валютного фонда в марте этого года

Международный валютный фонд может выделить Украине очередной транш кредита в размере $1 млрд в марте этого года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Как мне обещала Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, мы получим один млрд долларов, и это случится, я надеюсь, еще в марте", - заявил Порошенко.

В середине прошлого месяца глав Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что ожидает получение следующего транша от Фонда в конце февраля или начале марта.

В начале января был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.



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