США предоставили Украине $54 млн дополнительной помощи
Правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине. Межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.
Этот транш технической помощи от США будет направлен на поддержку реформ.
"Согласно с этими соглашениями, Украине будет дополнительно выделено $54 млн на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на борьбу с коррупцией, экономические превращения и развитие демократии. Я убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит украинский народ к тому уровню благополучия демократии, к которому он стремится и которого он заслуживает", - отметила посол США в Украине Мари Йованович.
8 декабря 2017 года Сенат США большинством голосов утвердил бюджет на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере.
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