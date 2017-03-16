Киевавтодор за два года завысил стоимость ремонта дорог на 11 млн

Во время проверки Госаудитслужба обнаружила, что подрядчики завысили объемы выполненных работ и вносили в акты ложные данные

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины завершили начатую в конце прошлого года плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации Киевавтодор за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2016 года. Во время проверки обнаружено завышение подрядными организациями стоимости ремонтов автомобильных дорог в Киеве в целом на сумму 11 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

"В частности, подрядчики безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполнения работ недостоверные ведомости об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно использовали номы и расценки", - говорится в сообщении.

Ведомство также информирует, что один из исполнителей ремонтных работ - ООО "Тилльман Инжиниринг" - препятствовал проведению встречной сверки, чтобы документально подтвердить стоимость выполненных на заказ Киевавтодора работ по капитальному ремонту Южного моста на сумму более 46 млн гривень.

"Также во время ревизии выявлено нарушение законодательства в сфере закупок за государственные средства. Например, корпорация не отменила торги и заключила с подрядчиками договора на общую сумму почти 418 млн гривень, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документация конкурсные торгов", - сообщает также пресс-служба ведомства.

О результатах ревизии Госаудитслужба уведомила КГГА, а материалы проверки отправлены в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

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