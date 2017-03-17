Пресс-центр: Африканская чума свиней - данные Госпродпотребслужбы

С целью усиления борьбы с африканской чумой свиней в Украине разработаны нормативные документы, которые находятся на завершающем этапе принятия

Динамика распространения африканской чумы свиней в Украине является негативной. Об этом сообщил Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа во время интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

По его данным, если в 2012 году был зарегистрирован только один подобный случай, то уже в 2014 году - 16 случаев, 2015 году - 40 случаев, 2016 - 91 случай, а за первые месяцы 2017 года - 55 случаев.

Что касается изъятого поголовья свиней вследствие противоэпизоотических мероприятий, то за 2014 год было изъято 339 голов, 2015 г. - 67 тыс. 732 головы, 2016 г. - 51 тыс. 927 голов, за первые месяцы 2017 г. - около 3 тыс. голов.

Владимир Лапа напомнил, что, согласно действующей инструкции, должны изыматься все свиньи в 3-х километровой зоне от очага заражения с целью предупреждения дальнейшего распространения заболевания.

По его словам, с целью повышения эффективности борьбы с африканской чумой свиней, в частности, было увеличено финансирование соответствующих мероприятий. Так если в прошлом году на противоэпизоотические мероприятия было выделено 56 млн грн, то уже в этом году 113 млн грн. "Надеемся, что если будет перераспределение финансирования бюджета этого года, сумма будет дополнительно увеличена", - подчеркнул Владимир Лапа, добавив, что это позволило бы осуществить ряд мероприятий для диагностики заболевания.

Кроме того, отметил глава Госпродпотребслужбы, сейчас центральные органы исполнительной власти отрабатывают ряд проектов документов, принятие и утверждение которых позволит эффективнее бороться с африканской чумой свиней. В частности, это проект приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины относительно внесения изменений в инструкцию по борьбе с африканской чумой. Кроме того, разработан законопроект о повышении безопасности и сохранении животноводства в Украине.

"В законодательстве существует целый ряд прогалин, которые не позволяют эффективно бороться с заболеванием, включая размер штрафных санкций. К сожалению, люди и хозяйствующие субъекты ставят под угрозу биологическую безопасность страны, а размер штрафных санкций - от 51 грн. Понятно, что это не та ситуация, которая позволяет эффективно бороться с заболеванием", - констатировал Владимир Лапа.

Он добавил, что всего Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разработала законодательный пакет, состоящий из 7 - 8 документов, которые направлены на повышение эффективности мероприятий по борьбе с африканской чумой. "Они все находятся на заключительном этапе утверждения", - подытожил Владимир Лапа.

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