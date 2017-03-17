Пресс-центр: Украина стремится расширить рынки сбыта - Лапа

Госпродпотребслужба договаривается с соответствующими органами ЕК и других стран по расширению перечня украинских предприятий-экспортеров

Перечень украинских предприятий, которые экспортируют свою продукцию за рубеж, постепенно расширяется. Об этом сообщил Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа во время интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Владимир Лапа напомнил, что на сегодняшний день в страны ЕС, в частности, продукцию животного происхождения экспортируют 278 предприятий, пищевую продукцию животного происхождения - 98 предприятий, из них молоко и молочные продукты - 15, мясо птицы - 6, субпродукты из мяса птицы - 2, рыбу и рыбопродукты - 19, яйца и продукты из них - 2, пчелиный мед - 52, кишечное сырье - 1, коллаген - 1.

"Постепенно этот перечень предприятий расширяется. У нас сейчас довольно конструктивный рабочий диалог с соответствующими органами Еврокомиссии", - подчеркнул он.

По словам главы ведомства, кроме того, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в настоящее время ведет соответствующую работу относительно экспорта продукции с рядом других стран. "Довольно конструктивное сотрудничество с Китайской народной республикой. Рассчитываем, что будет определенный прогресс по ряду видов продукции. В частности, это свекольный жем, шрот, говядина. То есть, ведется довольно активная работа по расширению рынков сбыта", - сказал Владимир Лапа.

Председатель Госпродпотребслужбы также рассказал о ситуации относительно оснащения пограничных инспекционных пунктов с целью контроля продукции, которая импортируется в Украину из других стран.

"Оснащение пограничных инспекционных пунктов является одним из базовых требований европейского законодательства, которое имплементировано в Украине. К сожалению, в силу того, что прошлый год был переходным в работе (реформирование органов центральной исполнительной власти), в бюджете за прошлый и на текущий годы соответствующего финансирования из государственного бюджета предусмотрено не было. Но будем подавать соответствующие предложения, расчеты в проект государственного бюджета на следующий год", - пообещал Владимир Лапа.

"Мы надеемся, что соответствующее финансирование будет предусмотрено в бюджете на следующий год", - подытожил он.

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